Légère hausse de la participation au vote par anticipation dans la région 

Les électeurs ont été plus nombreux à se prévaloir de leur droit de vote par anticipation, dans le cadre des présentes élections fédérales. Dans les deux circonscriptions couvrant la grande région du KRTB, Élections Canada a noté une augmentation du nombre de personnes qui se sont présentées dans les bureaux de vote du 10 au 13 septembre.

Dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, 15 252 électeurs ont exercé leur droit de vote sur un total de 78 200, soit une augmentation de 1 748 (11,46 %) par rapport à l’élection générale de 2019 à laquelle 13 504 personnes avaient voté par anticipation.

La statistique est aussi à la hausse dans la circonscription de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, bien que ce soit plus modeste. Dans les derniers jours, 12 956 ont voté par anticipation, contre 12 573 en 2019, soit une augmentation de 383.

Élections Canada précise que ces données restent pour le moment estimatives et préliminaires. «Certains bureaux de vote n'ont peut-être pas encore communiqué le nombre d'électeurs qui y ont voté», explique-t-on.

Au Canada, selon les premières données, quelque 5 780 000 électeurs ont voté par anticipation à cette élection générale, soit une augmentation de 18,46 % par rapport à l'élection générale de 2019, à laquelle 4 879 312 électeurs avaient voté par anticipation.

«Je remercie les électeurs qui ont voté par anticipation d'avoir fait preuve de patience et d'avoir contribué à rendre le vote sécuritaire pour tous. Je remercie également les dizaines de milliers de travailleurs électoraux qui ont rendu le vote possible, a déclaré le directeur général des élections, Stéphane Perrault. Les Canadiens peuvent encore participer à cet exercice démocratique important en votant le jour de l'élection ou en retournant leur bulletin de vote spécial au plus tard le 20 septembre.»