François Lapointe prend des engagements en environnement

François Lapointe, candidat du Parti libéral du Canada dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, s’engage à travailler sans relâche au sein de l’équipe libérale en environnement pour que les programmes de réduction des gaz à effet de serre donnent des résultats, et à répondre aux inquiétudes des gens du comté sur les dossiers locaux concernant l’environnement.

«Il faut soutenir une activité économique qui s’oriente vers beaucoup moins de production de gaz à effet de serre. Le bilan de ce gouvernement est déjà fort, mais nous devons aller plus loin, plus vite. Les subventions à l’industrie pétrolière ont diminué de plus de 4 milliards de dollars depuis 2018, ce qui nous met sur la bonne voie pour réaliser l’engagement de les cesser d’ici 2025. Les libéraux ont aussi adopté une loi qui exige que le Canada soit carboneutre au plus tard en 2050. Dans la même lignée, la Cour suprême du Canada a déclaré constitutionnelle la taxe carbone fédérale instaurée par le premier ministre Trudeau, c’est une mesure particulièrement importante pour arriver à réduire de 40 % à 45 % les émissions de gaz à effet de serre du pays d’ici 2030, par rapport à leur niveau de 2005. Le Fonds d’innovation stratégique Accélérateur net zéro, doté de 8 milliards de dollars, pour soutenir les technologies propres est un outil formidable, il doit absolument profiter aux entreprises de notre région» a affirmé François Lapointe.

Pour réaliser les objectifs ambitieux de protection et de conservation de notre environnement, le Parti libéral s’engage à :

· bâtir un réseau électrique à zéro émission d’ici 2035 partout au Canada ;

· obliger les entreprises du secteur pétrolier et gazier à réduire, d’ici 2030, leurs émissions de méthane d’au moins 75 % sous les niveaux de 2012 ;

· exiger qu’au moins la moitié́ des véhicules automobiles vendus au Canada soient à zéro-émission d’ici 2030, et la totalité́ d’ici 2035 ;

· aider près d’un million de Canadiens à rénover leurs maisons et à réduire leurs factures énergétiques grâce à des subventions pouvant aller jusqu’à 5 000 $, et à des prêts sans intérêt jusqu’à concurrence de 40 000 $ pour des rénovations plus poussées ;

· promouvoir l’opportunité d’une réduction de 50 % des taux d’imposition générale des sociétés et des petites entreprises qui fabriquent des technologies à zéro émission ;

· protéger 25 % de nos terres et 25 % de nos océans au cours des 5 prochaines années pour continuer sur notre lancée (nous sommes passés de moins de 1 % en 2015 à près de 14 % du territoire en 2019) ;

· éliminer la pollution plastique d’ici 2030, en collaboration avec les provinces et les territoires ;

· prolonger la durée de vie des appareils ménagers et réduire le gaspillage en mettant en place un « droit à la réparation » pour les appareils ménagers canadiens.

François Lapointe s’engage aussi à travailler avec les gens du comté pour identifier des menaces possibles sur l’environnement de notre territoire et prendre les actions qui pourraient s’imposer : «Il est possible pour tous les Canadiens de proposer à Pêches et Océans un projet visant à prévenir, contrôler ou éradiquer les espèces aquatiques envahissantes. Plus d’un citoyen du comté m’a parlé de la nécessité de prendre des mesures encore plus précises pour prévenir la contamination de nos lacs. Je travaillerai avec celles et ceux qui le voudront sur un projet de loi pour répondre à cette inquiétude dès les premiers mois de mon mandat. Si certains de nos concitoyens ont d’autres inquiétudes, je les invite à communiquer avec moi» a conclu M. Lapointe.