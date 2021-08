Le communautaire s’invite dans la campagne électorale fédérale 2021

La CDC ICI Montmagny-L’Islet invite les organismes communautaires et la population de la circonscription Montmagny- L’Islet – Kamouraska -Rivière-du-Loup à une rencontre entre électeurs (trices) et candidats (es) le 2 septembre dès 13 h via son groupe Facebook en direct.

L’ensemble du communautaire de la région aura l’occasion de discuter un à un avec chacun des candidats des principaux partis. Guy Drouin, le co-directeur, mentionne : «On organise cet événement qui se veut convivial durant la campagne pour permettre aux gens du communautaire de se faire entendre, de questionner et d’écouter, afin de mieux connaître les intentions des candidats».

Cette belle opportunité pour la communauté a pour objectif de faire connaître les enjeux afin de faciliter la prise de position, car rappelons que les électeurs et électrices devront bientôt se rendre aux urnes dans les bureaux de scrutins le 20 septembre prochain.

Une corporation de développement communautaire (CDC) est un regroupement d'organisations communautaires qui œuvrent dans divers champs d'activité sur un territoire donné, dont la mission est d'assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socioéconomique de son milieu.

Pour y participer il faut se rendre au sur la page Facebook du CDC ICI Montmagny-L’Islet: https://www.facebook.com/groups/1536867846336309