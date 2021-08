Bernard Généreux veut agir pour protéger les pensions des honnêtes travailleurs de sa circonscription

S’il est élu à la fin septembre, le Parti conservateur envisagera de modifier la loi pour empêcher les hauts cadres des entreprises de s’offrir des primes lorsque celles-ci sont en processus de faillite ou de restructuration, à moins que le régime de retraite ne soit entièrement financé. C’est ce qu’a déclaré le candidat dans Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, dans un communiqué envoyé mercredi.

«C’est fini le temps où les élites pigeaient dans les fonds de pension des travailleurs pour éponger des déficits ou pour se payer de luxueux bureaux», assure le député sortant Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Dans le but de s’assurer que les besoins des travailleurs soient entendus au plus haut niveau, le député sortant explique qu’un gouvernement conservateur exigera que les employeurs sous réglementation fédérale avec plus de 1 000 employés, ou un revenu annuel de plus de 100 M$, fassent une place à leurs travailleurs au sein de leur conseil d'administration.

«Bien trop souvent, nous avons vu des travailleurs, sans que ce ne soit de leur faute, être contraints de subir de fortes réductions de leurs pensions lorsque l'entreprise pour laquelle ils travaillaient fait faillite. […] On va traiter les travailleurs et les pensionnés en priorité», a ajouté Bernard Généreux.

Les conservateurs obligeraient également les entreprises à être davantage transparentes au sujet du financement de leur régime de retraite. Les organisations auraient ainsi des comptes à rendre vis-à-vis de leurs employés.

Les secteurs sous réglementation fédérale sont, entre autres, l’aérospatiale, le camionnage, l’expédition maritime, le transport ferroviaire, le pétrole, le gaz, les mines, les télécommunications et les services bancaires. Ensemble, ces secteurs emploient des centaines de milliers de travailleurs dans tout le pays.

«Seuls les conservateurs prévoient agir pour protéger les pensions des honnêtes travailleurs. C’est terminé de voir des retraités ne pas pouvoir vivre des fruits du travail qu’ils ont pourtant pratiqué toute leur vie! C’est se moquer du monde », a conclu le candidat dans Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup.