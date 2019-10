Chantal Pilon aborde la connexion Internet, l’autoroute 20 et l’aide aux entreprises

La candidate libérale dans Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Chantal Pilon, s'engage à ce que tous les citoyens du comté soient branchés à Internet haute vitesse et bénéficient de meilleurs réseaux cellulaires.

C’est dans ce but qu’un gouvernement libéral réélu investira près de 2 milliards de dollars dans les prochaines années. À cette somme s’ajoutera jusqu’à 3 milliards de dollars investis par l’entremise de la Banque de l’infrastructure du Canada dans le but de développer les réseaux de télécommunications dans les régions rurales et éloignées.

En parcourant le Témiscouata, Chantal Pilon a dénoncé le manque de couverture cellulaire à de nombreuses reprises.

AUTOROUTE 20

Au cours de son premier mandat, le gouvernement de Justin Trudeau s’est distingué comme étant le gouvernement des infrastructures. Aujourd’hui, il s’engage à la création du Fonds national pour l’infrastructure et à maintenir nos investissements historiques de plus de 8 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures québécoises.

Au Bas-Saint-Laurent, cela signifie qu’un gouvernement réélu appuiera la construction des 53 kilomètres restants de l'autoroute 20 si l'ajout du projet au Programme québécois d'infrastructures se confirme, comme l’a récemment suggéré le premier ministre du Québec.

«Impossible que la 20 soit construite par un gouvernement conservateur étant donné les coupures de 53 milliards $ annoncées dans leur plateforme. Nous avons le choix entre un gouvernement déterminé à agir pour les infrastructures et le développement régional et un gouvernement qui coupera dans des programmes qui soutiennent notre croissance.»

AIDE AUX ENTREPRISES

Chanta Pilon défendra aussi la création d'un fonds d'aide aux entreprises touchées par la pénurie de main-d’œuvre. L'automatisation, la robotisation et la numérisation sont parmi les solutions qui permettraient de poursuivre le développement de la région malgré les difficultés de recrutement.

Un meilleur arrimage entre les entreprises et les services d'immigration ainsi que la protection du revenu des aînés feraient aussi partie des solutions pour contrer le défi démographique auquel nous sommes confrontés.

En permettant aux gens de se déplacer de façon sécuritaire, en outillant les étudiants pour qu’ils bâtissent leur avenir en ligne, et en appuyant les entreprises qui créent de bons emplois, la candidate libérale veut s’assurer qu’il fait bon vivre dans Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques et que l’avenir sourira ici même à la prochaine génération.