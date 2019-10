Hausse de la participation au vote par anticipation dans la région

Les électeurs sont de plus en plus nombreux à se prévaloir de leur droit de vote par anticipation. Dans les deux circonscriptions couvrant la grande région du KRTB, on note une hausse «intéressante» du nombre de personnes qui se sont présentées dans les bureaux de vote du 11 au 14 octobre.

Dans Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, 12 438 électeurs sur un total de 69 962 ont ainsi déjà exercé leur droit de vote, ce qui représente une proportion de 15,1 %. À la dernière élection fédérale, on avait alors compté 9 437 votes par anticipation.

«C'est donc une augmentation de 3001 personnes, ce qui est très intéressant», a souligné le directeur de scrutin Bertin Barrette, proposant entre autres la multiplication des lieux de vote pour souligner la situation.

Du côté de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, plus de 13 400 personnes ont voté par anticipation sur une possibilité de 78 200, ce qui représente environ 17 % des électeurs. En 2015, un peu plus de 13 % d’entre eux avaient profité de la possibilité de se rendre aux urnes en avance.