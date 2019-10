La candidate libérale Chantal Pilon dénonce un geste d’intimidation du groupe La Meute

La candidate du Parti libéral du Canada dans la circonscription Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Chantal Pilon, a dénoncé un geste d’intimidation commis par le groupe identitaire La Meute devant son bureau de campagne à Rimouski, dans la nuit du 5 au 6 octobre.

Une empreinte de loup, logo de La Meute, a été peinte devant la porte de son bureau de campagne. Le geste a été posé le lendemain de la venue du chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, à Saint-Anaclet-de-Lessard, près de Rimouski.

«On constate qu’on dérange. Ce sont des gens qui sont contre ce que le Parti libéral du Canada véhicule comme valeurs, le fait de vivre dans une société ouverte et inclusive. On sent un vent de changement en ce sens sur le terrain, ce qui a pu déranger certaines personnes», explique la candidate libérale, Chantal Pilon.

Un petit groupe de La Meute s’est également déplacé lors de la venue du premier ministre Justin Trudeau à Saint-Anaclet-de-Lessard pour se faire entendre et une personne a dû quitter les lieux.

«Nous considérons qu’il s’agit de gestes d’intimidation, et je souhaite que les autres candidats condamnent les actions comme celles-là», complète Mme Pilon. Cette dernière ajoute que son équipe ne pouvait pas tolérer cette situation sans agir. La Sûreté du Québec a d’ailleurs été avisée de la situation afin de faire un suivi dans ce dossier. Chantal Pilon nie toutefois avoir porté plainte, et la Sûreté du Québec n’a pas confirmé si elle allait mener une enquête ou non dans ce dossier.

Selon nos informations, La Meute est un groupe actif dans la région, à la recherche de visibilité et l’acte posé devant le bureau de campagne serait considéré comme étant un méfait par les autorités.

«Ça fait partie d’une campagne électorale, on continue notre travail positif sur le terrain afin de faire valoir nos idées», conclut la candidate libérale Chantal Pilon.