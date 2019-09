La candidate conservatrice attaque le Bloc québécois

La candidate du Parti conservateur pour le comté de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Nancy Brassard-Fortin, a attaqué le Bloc québécois lors de la visite de son chef à Rimouski le 29 septembre.

«J’étais sur place ce matin à l’arrivée de l’autocar du chef du Bloc. Je lui ai même serré la main. Il m’a demandé ce que je faisais là à sa conférence de presse. Je lui ai simplement dit que j’étais venu prévenir les gens que peu importe les promesses qu’il ferait, il ne pourrait jamais les réaliser, que les gens du Bloc étaient des “pelleteurs” de nuages» a déclaré Mme Brassard-Fortin.

Selon la candidate, un gouvernement conservateur élu le 21 octobre augmentera le crédit en raison de l’âge de 1000 $. Grâce à cette mesure, une personne de 65 ans et plus pourrait recevoir jusqu’à 150 $ de plus par année et un couple jusqu’à 300 $. Cet allègement fiscal de 300 $ pour un couple d’ainés, s’ajoute à une baisse d’impôt pour tous les couples de personnes âgées de la première tranche d’imposition, un engagement du Parti conservateur. Il s’ajoute également à l’élimination de la TPS sur le chauffage résidentiel et la création du Crédit d’impôt pour le transport en commun vert, rappelle la candidate.

«Les ainés pourront bénéficier de toutes ces réductions d’impôts, en plus de remplir une seule déclaration de revenu, comme nous nous sommes engagés à mettre en place. Et contrairement au Bloc, nous pouvons réaliser ces mesures car nous pouvons former le gouvernement le 21 octobre prochain», a conclu Nancy Brassard-Fortin.