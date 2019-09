Le bloquiste Maxime Blanchette-Joncas ouvre son local de campagne

C’est en présence du chef, Yves-François Blanchet, et du député de Rimouski, Harold Lebel, que Maxime Blanchette-Joncas, candidat du Bloc Québécois dans Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques a accueilli les militants, pour l’ouverture officielle de son local de campagne, bondé pour l’occasion. Au cours d’une brève allocution, Maxime Blanchette-Joncas s’est dit fier de la campagne menée jusqu’à maintenant, une campagne positive avec des propositions concrètes pour le développement de la région du Bas-Saint-Laurent et du Québec. Il a rappelé ses principaux enjeux de campagne : agir contre les changements climatiques, qui s’incarnent par une transition énergétique adaptée à la région et par une modernisation de l’industrie forestière. Ensuite, il souhaite renforcer l’agriculture en défendant la gestion de l’offre et favorisant le transfert d’une entreprise agricole à la relève familiale au profit d’un tiers. Le candidat désire soutenir développement régional misant sur les emplois fédéraux en région et en s’attaquant au problème de rareté de main-d’œuvre. De plus, il compte améliorer la couverture cellulaire et le réseau internet, particulièrement problématique dans le Témiscouata et Les Basques. « Mon engagement comme candidat reflète mon attachement pour la région. Je suis pragmatique et travaillant. Je vais continuer d’offrir à mes concitoyens des idées à la fois innovantes et qui répondent aux besoins exprimés. Mon équipe est sur le terrain, chaque jour, à l’écoute des gens. Nous allons continuer de cette façon ». Avant de céder la parole à Yves-François Blanchet, le candidat a tenu à souligner que le chef en était à sa sixième présence dans la région, une preuve très claire de l’importance de l’Est-du-Québec pour le Bloc Québécois.