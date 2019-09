Les libéraux compte continuer à protéger les terres et les océans du Canada

Un gouvernement libéral réélu protégera 25 % des terres et des océans du Canada d'ici 2025 et donnera l’opportunité à chaque enfant canadien d’apprendre les rudiments du camping, soutient Chantale Pilon, candidate libérale dans la circonscription de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques.

«Nous sommes fiers d’élever des défenseurs de l’environnement en aidant la prochaine génération à découvrir la beauté naturelle du Canada», a-t-elle déclaré, le 27 septembre, par la voie d’un communiqué de presse.

Un gouvernement libéral réélu continuera de s'engager sur la voie de la conservation et de la protection environnementale. Il s’engage notamment à assurer la conservation et la protection de 25 % des terres et des océans du Canada d'ici 2025, a misé sur la science, les connaissances autochtones et les perspectives locales et a plaidé en faveur d'un objectif de conservation de 30 % dans les autres pays du monde.

Les libéraux souhaitent aussi donner à chaque enfant (400 000 par année) l’occasion d’apprendre à camper avant la fin de sa deuxième année du secondaire. Ils souhaitent également offrir la possibilité à 75 000 enfants défavorisés et à leur famille d'effectuer un séjour allant jusqu'à 4 nuitées dans l'un des parcs nationaux du Canada.

Ce séjour comprendra l'hébergement en camping et une bourse de voyage pouvant aller jusqu'à 2 000 $ pour que les familles puissent plus facilement s'offrir un séjour dans des parcs nationaux du Canada plus éloignés, comme ceux de Banff, du Gros-Morne et des Hautes-Terres-du-Cap-Breton.

«Nous avons écouté les voix courageuses de notre jeunesse qui exigent que leurs gouvernements prennent des mesures ambitieuses pour protéger notre nature pour les générations à venir», a déclaré le chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau.

Ces mesures complémentent les politiques libérales rigoureuses en matière de protection des terres et des océans du Canada.