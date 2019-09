Les libéraux s'engagent pour les familles de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques

Un gouvernement libéral réélu mettra 1 500 $ de plus dans les poches des Canadiens en baissant l’impôt de la classe moyenne et en réduisant de 25 % les frais de téléphonie cellulaire.

«L’épicerie, le téléphone cellulaire, la garderie : tout coûte cher. Aujourd’hui, nous aidons les familles là où elles en ont le plus de besoin», a indiqué Chantal Pilon, candidate du Parti libéral dans la circonscription de Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques.

Un gouvernement libéral réélu s’assurera que les Canadiens de la classe moyenne ainsi que les personnes qui travaillent fort pour en faire partie ne paient pas d’impôt fédéral sur la première tranche de 15 000 $ de revenu. Cette baisse d’impôt se traduira par une économie de 585 $ par année pour une famille type. Grâce à cette mesure, 700 000 Canadiens de plus, dont des aînés et des jeunes en début de carrière, ne paieraient pas d’impôt fédéral du tout, et environ 40 000 Canadiens sortiraient de la pauvreté.

Le Parti libéral du Canada entend réaliser cet engagement en augmentant le montant personnel de base (MPB) de près de 2 000 $ pour les personnes gagnant 147 000 $ ou moins par année. Un gouvernement libéral réélu réduira le coût des services sans fil d’environ 25 % d’ici les quatre prochaines années, ce qui se traduira par 1 000 $ de plus par année dans les poches d’une famille canadienne type. À cette fin, il travaillera avec les entreprises de télécommunications pour proposer des offres à des prix comparables à ceux des autres pays, encouragera la concurrence sur le marché et permettra au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) d’intervenir si cette concurrence n’amène pas une baisse des prix et mettra en priorité le choix des consommateurs et les prix abordables dans le cadre des nouveaux projets d’élargissement des réseaux sans fil.