Les libéraux s’engagent envers les aînés

Un gouvernement libéral réélu augmenterait de 10 % les prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) après l’âge de 75 ans et bonifiera de 25 % la prestation de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC) promet le parti Libéral du Canada (PLAC).

Les Canadiennes et Canadiens vivent plus longtemps que jamais. En vieillissant, ils sont confrontés à des coûts de soins de santé plus élevés et ils craignent de devoir épuiser leurs économies. Le nombre d’aînés qui dépendent des prestations du Supplément de revenu garanti (SRG), une prestation mensuelle destinée aux personnes âgées à revenu faible, augmente avec l’âge. Aujourd’hui, encore 238 000 aînés vivent dans la pauvreté.

«Après une vie de travail acharné, les gens de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques devraient avoir la tranquillité d’esprit, sachant que leur épargne-retraite ne sera pas épuisée et que leur gouvernement sera là pour les aider ", a déclaré Chantal Pilon, candidate libérale dans la circonscription de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques.

Un gouvernement libéral réélu prendrait donc des mesures concrètes, en partenariat avec les provinces et les territoires, afin de renforcer davantage les mesures de soutien sur lesquelles nos aînés comptent tous les jours : soit jusqu’à 729 $ de plus dans les poches des aînés chaque année en augmentant de 10 % les prestations de la SV dès qu’une personne atteindra l’âge de 75 ans; jusqu’à 2 080 $ de prestations supplémentaires aux personnes veuves, en augmentant de 25 % les prestations de survivant du RPC et du Régime de rentes du Québec (RRQ).