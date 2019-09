Maxime Blanchette-Joncas, candidat du Bloc québécois

Maxime Blanchette-Joncas a été officiellement choisi comme candidat du Bloc québécois aux prochaines élections dans un grand rassemblement de l’Est-du-Québec en présence de Yves-François Blanchet, chef du parti, Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois et député de Matane, Harold Lebel, député péquiste de Rimouski, ainsi que des candidats du Bloc Kristina Michaud et Louis Gagnon.

« Je suis fier d’accueillir un jeune homme comme Maxime dans cette équipe renouvelée du Bloc québécois. Maxime va travailler au développement économique de la région et à la lutte aux changements climatiques, synonymes de création de richesse dans les régions du Québec. Il va porter les consensus du Québec comme la laïcité de l’État et promouvoir le français comme langue commune de tous les Québécois et les Québécoises. Il va jouer un rôle clé dans le nécessaire renouveau du mouvement souverainiste que va incarner le Bloc québécois et qui va nous faire avancer à nouveau dans notre projet de faire du Québec un pays », a déclaré Yves-François Blanchet.

Diplômé de l’Université du Québec à Rimouski en administration des affaires, Maxime Blanchette-Joncas est directeur général adjoint de la municipalité de L'Isle-Verte. Il a auparavant été agent administratif à la Banque de développement du Canada. Il s’est impliqué bénévolement, notamment comme directeur des affaires publiques de la Jeune Chambre de Rimouski ainsi qu’à titre de vice-président et trésorier de la Librairie l’Alphabet. Il s’est également impliqué dans le mouvement étudiant ainsi que comme président régional du Forum jeunesse du Bloc québécois et du Conseil des jeunes du Parti Québécois.

« Il y a urgence d’agir pour le climat et le Bloc québécois est le parti le plus ambitieux en matière d’environnement, parce que nous savons que les énergies propres vont de pair avec le développement économique au Québec. Je me porterai à la défense de nos producteurs sous gestion de l’offre et m’assurerai que la promesse électorale d’indemnisations se transforme en chèques à la poste. Je travaillerai à obtenir notre part pour lutter contre la tordeuse alors que les libéraux ont investi 75 millions dans les forêts des Maritimes, mais pas un sou chez nous. Je mettrai tout en œuvre pour attirer des jeunes et des familles dans la région pour combler la pénurie de main-d’œuvre et dynamiser notre économie. Finalement, je serai le seul candidat qui pourra véritablement promettre aux citoyens que je défendrai sans compromis leurs intérêts en tant que député aux coudées franches du Bloc québécois », a conclu Maxime Blanchette-Joncas.