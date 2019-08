Visite de Louis Gagnon au Festival du bûcheux de Saint-Pamphile

Samedi dernier, Louis Gagnon, candidat du Bloc québécois dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, a participé au Festival du bûcheux de Saint-Pamphile.

Une ambiance de fête, des gens chaleureux, un défilé à l’image des pamphiliens, voilà le constat d’un comité organisateur qui a fait un travail formidable, estime M. Gagnon. Le candidat s’est fait plaisir en participant au défilé à bord d’une Pontiac Firebird décapotable. Il en a profité pour saluer et aller à la rencontre des électeurs. Ce qui l’a frappé, c’est la vitalité et l’importance de ce festival qui rassemble les gens de partout dans la région de Montmagny et au-delà de ses frontières.

Au cours de l’après-midi M. Gagnon a aussi fait son apparition aux marchés publics de La Pocatière et de Rivière-du-Loup pour constater l’enthousiasme des gens à encourager les agriculteurs et producteurs de produits régionaux.