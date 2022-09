Québec solidaire présent à la marche pour le climat à La Pocatière

Le candidat de Québec solidaire dans Côte-du-Sud, Guillaume Dufour, s’est joint aux nombreux jeunes, aux moins jeunes et aux familles venus manifester pour le climat à La Pocatière ce 23 septembre. Répondant à l’appel lancé par les étudiants, les marcheurs ont défilé dans les rues de La Pocatière, entrainés par le rythme de Mississippi Sound System et par des animateurs de foule dynamiques.

«Merci aux étudiants d’avoir organisé cette marche. Merci à ceux qui ont marché. Merci aussi à celles qui ont pris la parole : vos discours bien sentis montraient votre détermination à vous engager dans la lutte aux changements climatiques. Et que dire de votre proposition de gestes à intégrer dans notre vie pour que ce ne soit pas des paroles en l’air! C’est important de lancer un signal fort à nos gouvernements», a déclaré Guillaume Dufour.

Il en a profité pour rappeler que Québec solidaire a présenté le plan le plus complet et le plus ambitieux pour lutter contre les changements climatiques, un plan validé par huit experts indépendants.

«Nous pouvons faire individuellement plusieurs actions, chaque geste compte, mais ce n’est pas suffisant. Il faut aussi agir au niveau politique pour apporter de plus grands changements. Ça prend de l’audace et de la volonté politique pour mettre en place les mesures nécessaires afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C’est ce qu’on propose à Québec solidaire : une vision d’avenir, une transition verte. Il faut se relever les manches, agir plutôt que réagir, être créatif et ambitieux», a déclaré Guillaume Dufour.

«On est face à des gouvernements qui ne prennent pas la crise climatique au sérieux, mais nous ne sommes pas condamnés. Si on veut y arriver, il faut commencer maintenant, il faut changer d’ère le 3 octobre», a pour sa part déclaré Gabriel Nadeau-Dubois sur sa page Facebook en marge de la marche pour le climat.

Seuls les candidats de Québec solidaire et du Parti québécois étaient présents à la marche à La Pocatière.