Les services publics, la qualité de vie des ainés

Pour le Parti Québécois, les services publics sont une priorité. Que ce soit dans les réseaux de la santé ou de l’éducation, il faut «prendre soin de notre monde» afin que chacun puisse réaliser son plein potentiel, selon le PQ.

Dans la même lignée, le Parti Québécois croit qu’il faut prendre soin des ainés. Ainsi, il propose de donner davantage d’autonomie aux 200 000 professionnels de la santé autres que les médecins, de faire des CLSC de véritables centres de santé de proximité (500 M$ par année), de régionaliser et simplifier le système de santé en décentralisant les décisions et les services ainsi, d’étendre les heures d’ouverture des blocs opératoires pour rattraper les retards liés au délestage, d’abolir pour de bon le recours aux agences de placement privées et réintégrer les travailleurs, abolir le temps supplémentaire obligatoire (TSO) ainsi que de revoir en profondeur le projet Optilab.

Le PQ prévoit aussi, financer massivement les organismes communautaires à la mission (460 M$ par année), investir massivement (3 G $ par année) afin d’allouer 50% du budget des soins de longue durée aux soins à domicile d’ici quatre ans, ajuster les compensations pour une nuitée et les déplacements routiers lorsque des patients doivent se déplacer pour obtenir des soins non disponibles dans leur région, ajouter 2,3 G$ au PQI afin de rénover les écoles le plus rapidement possible sur un horizon de quatre ans au lieu de dix ans, protéger les programmes particuliers des cégeps publics en région et diminuer l’analphabétisme en offrant une compensation financière aux personnes qui s’engagent dans un processus d’alphabétisation.

«Encore une fois, face aux défis actuels, le Parti Québécois répond présent !», indique Michel Forget, candidat péquiste dans Côte-du-Sud.