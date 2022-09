1,5 milliard pour des infrastructures sportives partout au Québec

La candidate de la Coalition Avenir Québec dans Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, se réjouit de l’engagement pris par le chef de la CAQ et premier ministre du Québec, François Legault, d’investir 1,5 milliard de dollars sur dix ans pour rénover et construire des infrastructures sportives dans toutes les régions du Québec.

La CAQ propose d’attribuer cette enveloppe financière au Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique, et de créer un nouveau programme qui lui permettra de financer des projets à hauteur de 66%, jusqu’à concurrence de 10 millions de dollars.

Consciente des effets de la pandémie sur le niveau d’activité physique des citoyens, la CAQ souhaite promouvoir l’adoption de saines habitudes de vie. Par l’engagement qu’elle prend aujourd’hui, elle veut donc s’assurer que les Québécois puissent pratiquer sports et activité physique dans des infrastructures modernes, accessibles et sécuritaires. Les sommes investies en feraient le plus grand chantier d’installations sportives de l’histoire du Québec.

Rappelons qu’au cours des quatre dernières années, le gouvernement de la CAQ a fait des investissements record en matière d’infrastructures sportives, qui se sont traduits par 1350 projets de rénovation et de construction.

«Les citoyens de notre circonscription méritent des infrastructures sportives de qualité qui permettent aux jeunes et moins jeunes de pratiquer des activités physiques et sportives en toute sécurité. Il en va de leur santé et de leur qualité de vie. La Coalition Avenir Québec l’a bien compris et a toujours préconisé une approche équitable dans ses investissements en matière d’infrastructures. C’est ce qui en fait le parti des régions», a déclaré Amélie Dionne.