Conférence de l’historien Jean-René Thuot à l’église de Saint-Simon-de-Rimouski

Une conférence intitulée «L’épopée d’un projet de construction religieux : l’église de Saint-Simon-de-Rimouski» de l’historien Jean-René Thuot, sera présentée le dimanche 29 novembre de 13 h à 15 h à l’église de Saint-Simon-de-Rimouski.

Les chantiers de construction d’églises à l’époque préindustrielle sont non seulement spectaculaires et exigeants, mais également parmi les plus tourmentés – car le plus souvent plein de rebondissements et de retards. L’église de Saint-Simon de Rimouski ne fait pas exception à cet égard. Sa construction, amorcée au tournant des années 1830 dans un contexte de colonisation bas-laurentien effervescent, s’est échelonnée sur des nombreuses années.

De nos jours, l’église de Saint-Simon de Rimouski est la plus ancienne qui a conservé ses fonctions religieuses à l’est de Rivière-du-Loup. Pourtant, on sait bien peu de choses sur sa mise au monde. Qui sont les personnages locaux, religieux et laïcs, qui ont concouru au projet? Et qui sont les artisans spécialisés du bâti qui ont érigé ce bâtiment religieux qui a traversé le temps?

La présentation permettra en bout de ligne de se familiariser avec toutes les étapes de construction d’une église, et de mieux comprendre l’évolution de celle de Saint-Simon.

Gratuite, la conférence est parrainée par la Fabrique de l’église de Saint-Simon et le comité de réflexion sur l’avenir de l’église de Saint-Simon-de-Rimouski. Une contribution volontaire servira au carnet de santé de l’église.