Une rare cloche vieille de 400 ans protégée par Québec

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a annoncé le classement de la cloche de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette en tant qu’objet patrimonial, le 6 février, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Cet instrument se trouve dans la collection privée de la famille Bastille de Rivière-du-Loup, autrefois les Carillons touristiques.

Québec reconnaît ainsi ses valeurs historique et artistique. La cloche sera ajoutée au Registre du patrimoine culturel du Québec. D’après une communication transmise par le ministère de la Culture et des Communications, «ce geste vise à assurer sa protection, sa mise en valeur et sa transmission au bénéfice des générations actuelles et futures.»

D'après le ministère, le classement d'un bien patrimonial ne change rien à sa propriété. «La Loi sur le patrimoine culturel (LPC) ne prévoit aucune mesure de rapatriement ou de restitution des objets à la suite d’un classement.»

La cloche de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette a été fabriquée en 1732, par Michel le Moyne, un fondeur de Saumure, en France. Elle a ensuite résonné dans le clocher de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, construite en 1700 pour servir la mission autochtone des Sulpiciens à Sault-au-Récollet, puis au clocher de l’église de la Visitation. La cloche, l’une des plus vieilles en Amérique du Nord, est ensuite passée de mains en mains à travers la province et sa trace avait été perdue dans les années 1990. Elle aurait été acquise dans les années 2000 par Jean-Marie Bastille de Rivière-du-Loup chez un antiquaire dans la région de Québec.

«La cloche de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, témoin matériel important de la genèse de l'un des secteurs les plus anciens de l'île de Montréal, se distingue par sa rareté, car il ne subsisterait au Québec et au Canada que très peu de cloches de la période de la Nouvelle-France», a indiqué le ministre Mathieu Lacombe, par communiqué de presse

Cet instrument est maintenant conservé chez un propriétaire privé de Rivière-du-Loup, dans la collection des Carillons touristiques qui appartenait à Jean-Marie Bastille, ancien propriétaire de l’entreprise J.M. Bastille Acier. Ce dernier refusait d’accepter qu’une cloche d’église finisse dans une fonderie.

En février 2023, le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, avait signé un avis d’intention de classement pour la cloche de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette.

Quelques semaines plus tôt, en décembre 2022, les députés de Québec solidaire Haroun Bouazzi de la circonscription Maurice-Richard et Ruba Ghazal demandaient que cette cloche soit classée et protégée pour éviter qu’elle ne se retrouve entre les mains de collectionneurs étrangers.