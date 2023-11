Patrimoine et Culture du Portage accueillera le spectacle «Noël au Portage» le samedi 9 décembre, à 20 h, à l’église de Notre-Dame-du-Portage.

Les voix de Geneviève Roussel et de Jean Beaulieu accompagnées par Michel Roy à la guitare et à l’harmonica, Francis Leblond à la contrebasse et Maryse Simard qui accompagnera au piano tout en dirigeant une chorale de huit choristes interpréteront les plus beaux chants de Noël.

Les arrangements ont été minutieusement faits par Michel Roy et la sonorisation est assurée par Denis Chouinard. L’an dernier, le spectacle a dû être annulé à cause de la COVID. Un an plus tard, il n’en sera que plus beau. En cas de mauvaises conditions météorologiques, le spectacle sera remis au dimanche à 14 h.

Les billets sont en vente à La Librairie Boucher, au bureau municipal de Notre-Dame-du-Portage les lundis et jeudis ainsi qu’au numéro suivant 418 862-3995.