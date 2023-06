Time it was en spectacle à l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles

Après des années à essayer d’avoir le groupe du KRTB, Time it was, pour son spectacle à grand déploiement annuel, la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles peut dire mission accomplie. L’organisme a annoncé la nouvelle ce 28 juin à l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles où aura lieu l’évènement de 30 septembre.

La venue du groupe bas-laurentien, formé de Richard Daigle, Réal Chouinard, Louis Desjardins, Francis Leblond, Manon Thériault, Kasandra Law, Karen Michaud et Olivier Lebel, marque un changement. Selon la directrice de la corporation, Andrée Tremblay, et la présidente du conseil d’administration de l’organisation, Édith Montambeault, le spectacle mettra en vedette un tout autre style tel que connu les années précédentes.

Rappelons que l’année dernière, c’est l’Ensemble Antoine-Perrault et la chanteuse louperivoise Geneviève Roussel qui ont été les visages du spectacle.

«Je crois qu’on a visé une autre population qui ne vient pas au spectacle, souligne Mme Tremblay. On essaie d’élargir le public. Je pense qu’avec Time itw as, on va réussir», complète Mme Montambeault. En 2022, près de 400 personnes se sont rassemblées dans l’église. Cette année, la Corporation espère accueillir entre 500 et 600 spectateurs.

TIME IT WAS

Deux membres du groupe, Oliver Lebel et Francis Leblond, sont originaires de Trois-Pistoles. Ce dernier se réjouit de revenir jouer chez lui : «C’est plaisant. "Nul n’est prophète dans son pays". C’est quand même agréable de jouer pour les siens, dans notre région».

Ce sera la deuxième fois que Time it was jouera à Trois-Pistoles, mais la première à échelle publique et avec une vente de billets. Ce spectacle tient à cœur les membres du groupe :« L’avenir du patrimoine bâti, particulièrement du patrimoine religieux au Québec c’est un très très gros défi», soutient M. Leblond qui, dans sa carrière hors musique, a travaillé dans le domaine de l’histoire, des archives et du patrimoine.

«Surtout une église comme ici qui est pratiquement une cathédrale, il y a un intérêt à la conserver en bon état et ça implique des couts importants», complète-t-il, en mentionnant le plaisir qu’ils ont à aider la Corporation à garder le bâtiment vivant.

Time it was présente, dans un spectacle-hommage de deux heures, les succès de Simon & Garfunkel et de Cat Stevens. Au fil des années, le groupe s’est fait connaitre à travers la province. Les membres se déplacent donc beaucoup et sont heureux lorsqu’ils jouent dans la région.

UN SPECTACLE IMPORTANT

De nombreux partenaires participent afin que le spectacle voie le jour. Un investissement de 13 000 $ pour sa mise en œuvre. Un tel évènement permet de mettre en valeur l’église Notre-Dame-des-Neiges d’une belle façon, selon Mme Montambeault : «Plus de gens vont voir la magnificence de l’église, plus ils vont être intéressés à investir temps et argent, tout ce qu’il faut pour monter d’autres projets».

«Il faut qu’on la fasse voir, que les gens aient un attachement à leur église. Il ne faut pas que ça reste un bloc de béton sur le coin de la rue. Il faut qu’ils se l’approprient émotivement et pour ça, il faut rentrer dans l’église», rajoute-t-elle. En la faisant découvrir par le son, le spectacle, mais aussi la culture, l’histoire et l’architecture, la Corporation croit toucher les intérêts d’un vaste nombre de personnes.

Le spectacle aura lieu à 20 h le 30 septembre à l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles. Les personnes intéressées peuvent se procurer les billets à Trois-Pistoles chez Kadorama, au dépanneur Guérette et à l’Auberge du Cheval noir, en ligne sur Lepointdevente.com ou appeler au 418 851-4031.