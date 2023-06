La MRC des Basques appuie sept projets en animation culturelle

À la suite de l’appel de projets lancé en avril dernier, la MRC des Basques appuie 7 projets en animation culturelle et en développement culturel pour un total de 24 200 $.

Les projets suivants ont tous été financés à la hauteur des montants demandés à même l’enveloppe dédiée à l’appel de projets 2023 :

Le projet Les Berceurs du temps, porté par les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, a reçu un soutien de 3 200 $. Il se tiendra dans le cadre du festival Pistole, Pistole, Pistole en collaboration avec la Maison du Notaire.

Le projet Le Marathon de la création, porté par Mars Elle Danse et la chorégraphe Soraïda Caron pour la quatrième année se déroulera du 6 au 8 juillet à Trois-Pistoles. L’évènement a reçu une aide de 5 000 $.

Le Projet Expozine 2023, porté pour une deuxième année par l’artiste Sébastien Lépine, en collaboration avec l’organisme culturel Front Froid, se tiendra les 29 et 30 juillet à l’église de Saint-Simon. Le projet a été soutenu à la hauteur de 2 000 $.

Le projet 2023 : Une maison en action, porté par la Maison du Notaire, permettra d’offrir aux citoyens une programmation complète d’activités participatives en lien avec l’art contemporain, l’artisanat et l’histoire, dont fait partie le festival Pistole, Pistole, Pistole qui se déroulera les 18, 19 et 20 août. Le projet a reçu une aide financière de 5 000 $.

Tous les projets soutenus à l’intérieur de l’appel de projets comportent une part importante réservée à la participation active des citoyens et à la médiation culturelle.

Les projets suivants ont été financés à l’intérieur de l’Axe 2.1 de l’Entente de développement culturel 2021-2023, dédié à soutenir des expositions relatant l’histoire régionale :

Le projet Le Jardin d'Ernest, porté par la Corporation de développement durable de Saint-Simon, prendra place sur le terrain de l’église de Saint-Simon dans le cadre de l’aménagement d’un parc commémoratif. Le projet a obtenu un soutien de 5 000 $.

Le projet Hier à aujourd'hui, porté par la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu et le comité organisateur des célébrités du 150e anniversaire de la municipalité, proposera une exposition photographique relatant l’histoire locale, présentée en collaboration avec la Société d’Histoire et de généalogie de Trois-Pistoles, du 1er au 3 septembre. Le projet a été soutenu à la hauteur de 1 500,00 $.

Le projet Festival du Moulin, La chute miraculeuse, porté par la Ferme Coop du Moulin, a reçu 2 450 $ provenant de sommes résiduelles non liées, permettant ainsi de soutenir le développement de ce nouveau festival qui se déroulera à Saint-Clément les 11, 12 et 13 août.

Les citoyens et les gens de passage sont invités à consulter le site web de Tourisme Les Basques, le site web de la MRC des Basques et le calendrier culturel du Journal l’Horizon pour connaître l’ensemble des activités et des évènements culturels qui se dérouleront prochainement dans Les Basques.