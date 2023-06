Danser au rythme de Poirier Orkestra

Dans le cadre des festivités de la Fête nationale, les Louperivois sont invités à «entrer dans la danse» avec le quatuor Poirier Orkestra. Musique décrite comme un mélange de folk, de reggae ou d’afro-beat avec une petite touche de jazz, certains spectateurs du groupe se sont même avancés à la définir comme «musique du monde québécoise». Cette mixité de sons permettra à tous d’y trouver son compte et de fêter le Québec avec eux le 23 juin, d’après le fondateur de la bande, Sylvain Poirier.

L’histoire de Poirier Orkestra s’échelonne sur plusieurs années. Elle a débuté en 2012 avec le lancement de l’album solo de Sylvain Poirier, compositeur, chanteur et guitariste. Porté à faire découvrir sa musique lors de différents évènements musicaux, il a rencontré, au fil des années, les autres membres du groupe avec qui il a pu jouer quelques fois.

Rapidement, une chimie s’est développée entre les quatre membres. De par leur musique improvisée, ils se sont reconnus entre eux. Une fraternité est très vite née. «C’est notre espèce d’amour d’une musique un peu mélangée, festive [qui nous a réunis]. On a toujours cherché des sons différents», souligne M. Poirier.

Ainsi, le groupe se compose maintenant du fondateur, de Guillaume Pigeon à la contrebasse, de Steve «Bou» Bédard au saxophone et de Joseph Wadjiri aux percussions.

Le groupe ne veut pas se coller à une seule et unique étiquette. Leur curiosité musicale, les portent à essayer divers univers : «On veut aller ailleurs, toucher à plein de styles. Et dans chacun d’eux, ce qui est amusant, c’est qu’on reconnait notre touche. Donc c’est comme si, avec le temps, il se créait un son Poirier Orkestra qu’on commence à sentir de plus en plus», avance Sylvain Poirier.

«On trouve aussi que faire une musique métissée, ça nous ressemble, mais ça ressemble aussi au Québec et même au monde dans lequel on vit de plus en plus», confie le chanteur et guitariste. D’après lui, leurs chansons résonnent bien, sont festives et font du bien aux gens. Il croit que les spectateurs finiront par se déhancher sur le rythme de leur musique à thèmes d’espoir et d’affranchissement de soi.

Sur scène, les membres de Poirier Orkestra interpréteront les mélodies de leur album sorti à l’automne 2021, ainsi que quelques nouveautés composées lors d’une résidence d’artiste en Gaspésie en 2022. Au moins deux chansons spéciales Saint-Jean-Baptiste seront aussi interprétées par le groupe.

Mentionnons que dans le cadre des festivités entourant la Fête nationale, la rue Lafontaine sera fermée à la circulation entre les rues Saint-Laurent et Frontenac dès 9 h 30 le 23 juin. Dès 11 h 30, les citoyens sont attendus pour un dîner hot-dogs. En après-midi, des activités pour toute la famille sont au programme : zumba, jeux géants avec Les Dés-Tendus, échassiers, maquillage pour enfants, atelier de bulles géantes et golf miniature. District Danza offrira également un atelier de danse, suivi d’une prestation.

En soirée, avant l’entrée en scène de Poirier Orkestra, les Louperivois pourront profiter de la musique de Bastien Banville, Hubert Cotton et Olivier Martin.

Il est à noter qu’en cas de pluie, les activités seront remises au lendemain, le samedi 24 juin.