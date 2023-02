Le vendredi 24 février à 19h, le Club des Mélomanes de l’ÉMAC à Rivière-du-Loup tiendra son prochain atelier sous la thématique «Tango : l'âme des Argentins».

Dans cette conférence, Christian Lewis, professeur de piano jazz à l'École de musique Alain-Caron, brossera un panorama historique du tango (de la rue à la salle de concert), évoquera le métissage de ses diverses influences (musique classique, jazz, folklores européens et sud-américains, etc.) et présentera les grands noms du genre, notamment l'incontournable Astor Piazzolla.

Cet évènement se veut un prélude pour le spectacle d'Opus D2, qui se tiendra au Centre culturel Berger le mercredi 15 mars à 20h, une présentation de Rivière-du-Loup en spectacles. Cette activité est gratuite pour les membres du Club des Mélomanes, pour les élèves de l'ÉMAC et leurs familles.