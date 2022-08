Deux projections en plein air Cinédit en août

Voir la galerie de photos

Le ciné-club loupevirois offrira deux projections en plein air les 12 et 26 août prochains. Connu pour sa programmation automne-hiver de films documentaires québécois, le Cinédit prend pour la première fois ses quartiers d'été au théâtre de la Goélette.

Lors des deux dates de représentations, les spectateurs pourront assister aux films québécois dès 20 h. Les projections qui réunissent la famille sont gratuites et ouvertes à tous.

Le film d'animation, Félix et le trésor de Morgäa, 100% québécois sera présenté. Réalisé par Nicola Lemay, il est servi par les voix de Karine Vanasse, Gabriel Lessard, Guy Nadon, Marc Labrèche, Catherine Proulx-Lemay et Éveline Gélinas. Convaincu que son père disparu en mer deux ans plus tôt est toujours vivant, Félix, 12 ans, part à sa recherche en compagnie du vieux Tom, un marin à la retraite, Quack, le perroquet voleur à la tire unijambiste et Ulysse, le chat qui se comporte comme un chien. Leur périple les conduit jusqu’à l'Île-de-la-Nuit-Éternelle, dans une cité souterraine où se cache une société secrète dirigée par la mégalomane Morgäa, détentrice d’un trésor.

Le premier long métrage de Sandrine Brodeur-Desrosiers, Pas d'chicane dans ma cabane!, est une comédie dramatique jeunesse qui fait la part belle à la parole des préadolescents avec un ton toujours juste, léger et réaliste. Justine, 12 ans, croit dur comme fer qu’elle sera plus heureuse une fois ses parents divorcés. Le seul hic? Ceux-ci n’envisagent aucunement cette éventualité. Tannée des cris et de la chicane qui règne à la maison, Justine s’entoure de sa bande d’amis et tente le tout pour arriver à ses fins.

CINÉDIT FÊTE SES 15 ANS

Créé par des citoyens, il y a quinze ans, et repris par l'organisme VUES, également producteur du festival Vues dans la tête de…, le ciné-club fait désormais partie des incontournables de la vie culturelle louperivoise. Axé sur le cinéma documentaire québécois pendant sa saison régulière, Cinédit met en avant le cinéma d'auteur.

Les projections ont lieu au Théâtre de la Goélette, 67, rue du Rocher à Rivière-du-Loup. En cas de mauvais temps, elles se feront à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture, juste à côté du théâtre.