Foire de fanzine et d’art imprimé à Saint-Simon-de-Rimouski

Une toute première édition de l’Expozine Bas Saint-Laurent, une foire de fanzine et d’art imprimé sur papier, aura lieu à l’église de Saint-Simon-de-Rimouski les 30 et 31 juillet de 11 h à 17 h.

«Un fanzine est un journal libre, souvent sans existence officielle qui n’est soumis à aucun impératif de vente et que l’on se procure dans quelques bistros, librairies, disquaires spécialisés, cégeps, universités, salles de concerts indépendantes ou sur abonnement. Souvent militant dans le champ culturel, l’esprit des fanzines se retrouve dans le slogan du réseau alternatif Indymedia : Ne critiquez pas les médias, soyez les médias», précise l’initiateur de l’événement, Sébastien Lépine.

«À l’occasion de cette première édition de l’Expozine Bas Saint-Laurent, vous pourrez rencontrer de nombreux artistes, découvrir leur travail et même vous procurer certaines de leurs œuvres», précise M. Lépine.

Initiée par l’artiste visuel Sébastien Lépine, (Slep), organisée par un collectif de personnes animées par une passion pour les arts imprimés et soutenue par la MRC des Basques, cette activité propose de découvrir le travail de : Keenan Poloncsak, Nico Nguyen, DiM, Gabrielle St- Pierre et Marilyne Tessier, Antoine Gauthier, Marine Paquet, Sarah-Jeanne Landry, Charlotte Gosselin, Quidam Vidvill, Isabel Pizzabel, Noeuds deVipères, Simon Beaudry et Slep.

L’expozine se poursuivra par la suite au Musée régional de Rimouski tout au long de l’année où vous pourrez retrouver les pièces présentées dans le cadre de l’activité de cette fin de semaine.