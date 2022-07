Le groupe Fleurs en tournée au Bas-Saint-Laurent

La formation musicale Fleurs, qui a lancé son tout premier album intitulé «Rien de plus fort» en mai dernier, entame une tournée estivale de cinq spectacles dans la région. Le groupe bas-laurentien s’arrêtera le 15 juillet à Notre-Dame-des-Neiges, le 30 juillet à Témiscouata-sur-le-Lac et le 6 aout à Rivière-du-Loup.

«Cet été, notre tournée s’appelle ‘’Poursuivre les aurores’’, c’est une quête de lumière et un partage d’émotions. Nous allons aussi interpréter des chansons inédites et des reprises de chansons québécoises contemporaines qu’on apprécie en y mettant nos couleurs», explique l’autrice-compositrice-interprète Émilie Lévesque. Le groupe Fleurs est formé des musiciens Emmanuel Bérubé-Simard à la basse, Émile Gosselin à la guitare, James Lévesque-Gagnon à la batterie et Olivier Gosselin aux claviers et dirigé par Émilie Lévesque. Il compte parmi ses influences Emie R Roussel Trio, Norah Jones, le groupe Caravane et Elliot Maginot.

Rien de plus fort by Fleurs

L’album «Rien de plus fort» comprend huit chansons aux influences progressives, jazz, rock et de chanson francophone. «On a la chance de pouvoir faire ce qu’on aime et de jouer de la musique pour les gens, on est là pour eux à travers la musique», ajoute Émilie Lévesque.

Le 15 juillet à 19 h, Fleurs sera en spectacle à la salle La Riveraine (ancienne église), située au 10, rue de l’Église à Notre-Dame-des-Neiges. Le 30 juillet à 19 h, la formation musicale jouera au Fort Ingall de Témiscouata-sur-le-Lac, au 81, Chemin Caldwell. Le 6 aout, les musiciens joueront au Café culturel de la Pointe à Rivière-du-Loup, au 80, rue Mackay.