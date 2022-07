Un premier Festuaire de Cacouna

La Municipalité de Cacouna convie la population ce samedi 16 juillet, à la première édition du Festuaire de Cacouna, un nouveau rendez-vous annuel, estival et festif, sous le thème de la culture.

Cet évènement se distingue par une programmation unique et variée, incluant un concert de quatuor à cordes et orgue, une prestation de danse contemporaine, de la lecture de poèmes dans l’ambiance d’une galerie d’art ainsi qu’une projection en plein air du documentaire «Je me soulève».

Cette programmation a été préparée avec dynamisme et passion par les membres du comité organisateur : Sylvie Brillon, productrice de concerts, Hugo Latulippe, auteur, cinéaste et producteur, Paul-André Fortier, danseur, chorégraphe et pédagogue, Stéphanie Robert, artiste en arts visuels et professeure de yoga et Suzanne Rhéaume, mairesse de Cacouna.

Il y aura des kiosques sur place avec de l’information, une petite librairie, des collations et des breuvages pour désaltérer les petits et les grands. Tout se passera au cœur de la municipalité, à l’intérieur et autour de l’église St-Georges de Cacouna (stationnement avant) à partir de 14 h le 16 juillet. L’organisation sollicitera des contributions volontaires, en argent, pour chacune des activités.