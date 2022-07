Les Concerts du couchant à Notre-Dame-du-Portage

Au cœur de Notre-Dame-du-Portage, sur les terrains de la Pizzeria des Battures, les Concerts du couchant marient musique et coucher de soleil. Dans une ambiance champêtre, ces concerts qui ont lieu en plein air offrent une diversité de spectacles tous les mardis pour la saison estivale 2022.

Le mardi 19 juillet, le trio formé de Sophie Poulin de Courval au saxophone, Nathalie Clément au piano, et Rino Bélanger à la clarinette commencera le bal et fera jaillir le soleil dans leur spectacle d’une douce musique classique «les couleurs de l’été».

Le mardi 26 juillet, le capitaine Niavlys interprété par Sylvain Dionne, ce vieux loup de mer qui a parcouru les sept mers mettra en mots des légendes véritables du Saint-Laurent avec quelques incartades improvisées dans son spectacle «Fantaisies fluviales et histoires pas racontables».

Le mardi 2 août, c’est le jazz qui sera à l’honneur avec le quatuor Entre nous qui présentera son spectacle «Entre le jazz et la chanson». Michel Roy, Jean Beaulieu, Francis Leblond et Guy Dumais feront naitre une ambiance feutrée face au coucher de soleil. La contrebasse, le piano, la guitare et les voix participeront à cet enchantement.

Le mardi 9 août, Manon Vincent prendra plaisir à interpréter Diane Dufresne, Véronique Samson, Ferland ainsi que ses coups de cœur. Depuis 20 ans, François Richard l’accompagne au piano et leur duo a su faire chanter les publics de partout. Ils arriveront de Saint-Denis-sur-le-Richelieu.

Le mardi 16 août, la saison sera clôturée avec une soirée folklorique avec les deux sœurs Joannie et Véronique Tremblay. Guitare, flûte, harmonica et voix feront découvrir, entre autres, de grandes artistes telles Vashti Bunyan et Adrianne Lenker, leurs sources d’inspirations musicales.

Si la température n’est pas clémente, les concerts auront lieu dans l’église de Notre-Dame-du-Portage. Pour plus d’information, il faut se rendre le site Internet https://www.notredameduportage.org/, le Facebook de Patrimoine et Culture du Portage ou appeler au (418) 862-3995.