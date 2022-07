Rivière-du-Loup en lice pour gagner un spectacle des 2Frères

Les Louperivois amateurs de la musique des 2Frères ont jusqu’au 11 juillet afin de voter pour gagner un spectacle de ce groupe à Rivière-du-Loup dans le cadre du concours Ville en musique, organisé par SiriusXM.

Les autres villes finalistes en lice dans la province de Québec sont Blanc-Sablon, Mont-Saint-Hilaire et Sept-Îles. Selon les règlements du concours, les publications avec le mot-clic « #SXMVilleEnMusique peuvent également permettre à Rivière-du-Loup de gagner des points à ce concours.

La période de votes prend fin le 11 juillet. Le décompte aura ensuite lieu du 12 au 13 juillet et l’annonce des gagnants aura lieu une journée plus tard, le 14 juillet. Il est possible de voter en ligne au villeenmusique.siriusxm.ca.

À noter que ce concours de Sirius XM Canada se déroule simultanément dans quatre régions du Canada. Dans l’Ouest, les participants courent la chance de remporter une prestation de l’artiste country Dallas Smith. Pour l’est du pays, l’enjeu est un spectacle du groupe Arkells. En Ontario, les amateurs de musique peuvent voter afin d’obtenir un spectacle de la formation Walk off the Earth.