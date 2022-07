Angel Forrest au Théâtre de la Goélette

Ce 7 juillet, la chanteuse de blues, Angel Forrest, offrira un spectacle tout en intimité dès 20 h au Théâtre de la Goélette à Rivière-du-Loup. Accompagnée de son mari D. Colombus, elle chantera des pièces de ses albums solos, mais aussi de ses opus Angels’11 en collaboration avec nombreux artistes qui ont influencé sa carrière.

«Ça fait longtemps, même avant la pandémie, que je n’ai pas fait un spectacle dans le coin de Rivière-du-Loup, on a très très hâte», livre Mme Forrest. Cette soirée sera l’occasion de présenter ses nouvelles œuvres sorties en mars, soit le disque Angel’s 11 vol.II réalisé avec d’autres chanteurs, ainsi que le volume I créé avec des guitaristes. Angel Forrest est impatiente de montrer ce dernier puisque, publié en 2019, elle n’a pas eu l’occasion de le mettre de l’avant, de le présenter à cause de la pandémie qui a fait rage partout dans le monde.

Cette année, la chanteuse reprend ses tournées à travers le Québec. C’est la première fois qu’elle donnera un spectacle en salle à Rivière-du-Loup. «La foule est numéro un, elle est dedans, spontanée», se réjouit-elle. Le spectacle qui se fera à deux voix permettra à Mme Forrest de se replonger dans les débuts des chansons, lorsqu’elle les écrivait avec son mari. «C’est le fun d’entendre chaque respiration et tous les détails dans la guitare et la voix», confie-t-elle.

«On s’en vient chez vous dans votre salon, on va chanter ensemble, avoir du plaisir, rire, danser, pleurer, on va vivre beaucoup d’émotions», indique la chanteuse. Selon elle, son dernier album Angel’s 11 vol. II touchera beaucoup les gens puisqu’elle l’a écrit durant la COVID-19. «C’est très influencé par tous les sujets un peu pesants, mais il y a un tournant positif comme toujours. Les chansons sont très vivantes en disant qu’il faut vivre chaque moment comme si c’était le dernier, qu’il faut aimer, prendre soin de soi et des gens autour de nous», mentionne-t-elle.

Pour assister au spectacle qui sera tout en émotions, il est possible de réserver des billets au Centre culturel Berger au (418) 867-6666 ou en ligne au https://rdlenspectacles.tuxedobillet.com/main/angel-forrest.