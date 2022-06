Tournée de projection du film «Boisbouscache – territoire sous influence» dans les Basques

Filmoption International ainsi que ses partenaires annoncent une tournée de projection du documentaire «Boisbouscache – territoire sous influence» du réalisateur Jean-Claude Coulbois du 14 au 17 juin.

Ce film a été présenté en première le 23 avril dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma et il a entamé sa carrière internationale au Festival DOC Cévennes au mois de mai.

Les projections auront lieu les jours suivants en présence du réalisateur, Jean-Claude Coulbois et du préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis:

14 juin, Coopérative de solidarité Paradis, Rimouski à 19 h 30

15 juin, salle communautaire Saint-Médard à 19 h

16 juin, salle communautaire de Saint-Mathieu-de-Rioux à 19 h

17 juin, auditorium de l'École secondaire de Trois-Pistoles à 19 h.

Le documentaire sera également programmé le 17 juin à la Cinémathèque québécoise de Montréal avec une projection spéciale en présence de l’équipe du film le 18 juin.

Le TNO (Territoire non organisé) Lac-Boisbouscache est une forêt publique de 150 kilomètres carrés située entre Rivière-du-Loup et Rimouski dans la région du Bas-Saint-Laurent. Ce territoire ancestral Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk est un bien commun puisque, comme le proclame le gouvernement, la forêt publique appartient à tous les Québécois. Sous le regard des résidents et usagers de la forêt, le film brosse le portrait d’un territoire convoité depuis longtemps par des groupes privés aux intérêts divers.