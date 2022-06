Le groupe de musique punk PasMort en spectacle à Cacouna

Le groupe musical punk PasMort, fondé à Cacouna il y a deux ans, lancera son tout premier album «Pas responsable des accidents» au bercail le samedi 4 juin à 20 h à la salle municipale située au 425, route de l’Église.

Après avoir joué sur les scènes de Jonquière, Québec et Montréal (au Pouzza Fest), c’était tout naturel pour les membres du groupe, Jonathan St-Pierre, Louis-Alexandre Boulianne, Francis Bernard, et Olivier Thériault, de revenir à la maison pour présenter leur projet musical.

«La moitié du groupe vient de Cacouna. Nous avons eu un coup de cœur pour cette salle municipale qui a l’air d’un vieux théâtre. Elle est assez grande, mais l’ambiance sera bonne», explique Louis-Alexandre Boulianne.

Jusqu’à maintenant, les réactions du public concernant leur musique sont bien au-delà des espérances du groupe. Certaines chansons, comme «Serge Fiori vs. Le Futur» passent quotidiennement sur les ondes de près d’une dizaine de stations de radio Énergie à travers la province. Les musiciens ont même attiré l’attention d’une plateforme de critiques musicales anglophone. Les paroles des chansons sont influencées par l’humour absurde des Denis Drolet et des Trois Accords.

Le premier extrait de PasMort, intitulé «Denis le vampire», a été lancé en janvier dernier et l’album «Pas responsable des accidents est paru en avril. Il a été enregistrée au Sonar de Rivière-du-Loup par Bastien Banville et Mathieu Bossé.

Pour la soirée prévue à la salle municipale de Cacouna, les groupes de musique punk Québec Palissade et Dogo Suicide seront aussi de la partie. «Nul n’est prophète en son pays, mais nous avons vraiment de belles expériences jusqu’à maintenant», souligne Louis-Alexandre Boulianne.

Le spectacle sera présenté en collaboration avec Sparages et le Sonar x Rainbow Submarine. Les billets peuvent être achetés en ligne sur lepointdevente.ca ou directement à la porte. Un autre spectacle est prévu à Rimouski le 18 juin à l’Underground Rimouski avec Still Insane et Dogo Suicide.

Au cours des prochaines semaines, les membres du groupe PasMort continueront leur processus d’écriture de chansons, avant de reprendre la route pour quelques spectacles à l’automne. Leur objectif est de lancer un autre album prochainement.