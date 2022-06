Dévoilement de l’œuvre d’art public «Relais au lac Pohénégamook»

La Ville de Pohénégamook inaugurera ce dimanche 5 juin l’œuvre d’art public qui a été retenue dans le cadre de son appel de projets lancé en janvier dernier. L’œuvre est une création sculpturale intitulée «Relais au lac Pohénégamook» réalisée par l’artiste multidisciplinaire Gizèle Gaboury.

La population est invitée à assister au dévoilement. Le projet de madame Gaboury a été sélectionné parmi cinq dossiers de candidature déposés dans le cadre de l’appel de projets de la Ville. Les propositions ont été évaluées en fonction d’une série de critères prédéterminés, tels que l’harmonisation de l’œuvre avec son environnement spatial, l’inclusion de matériaux écologiques dans sa composition et la mise en valeur d’éléments identitaires locaux. «Le projet de Gizèle Gaboury a retenu l’attention du comité d’analyse par sa qualité esthétique, l’originalité des matériaux utilisés et le concept d’où émane une symbolique forte du territoire pohénégamookois», explique le directeur du Service des loisirs et de la culture à la Ville de Pohénégamook, Patrick Cyr.

Le vernissage se tiendra à l’Espace Village-relais situé au 1309 rue Principale, le dimanche 5 juin à compter de 14 h. Dans une ambiance conviviale, l’artiste présentera son œuvre et expliquera sa démarche artistique. Un petit festin, à base de produits régionaux, sera servi pour l’occasion. Toute la population est invitée à participer à cet événement culturel. «Mon œuvre se veut un reflet de ce qui unit et qui fait la fierté de la communauté pohénégamookoise. J’invite les citoyens à venir me rencontrer lors du vernissage afin de célébrer ce moment où la culture, l’art et notre appartenance à ce magnifique coin de pays seront à l’honneur», ajoute l’artiste professionnelle Gizèle Gaboury.

L’œuvre de Gizèle Gaboury sera exposée en permanence à l’Espace Village-relais, un lieu accueillant et ouvert en tout temps, autant pour les citoyens que pour les visiteurs de passage sur le territoire. Par cette initiative, la Ville de Pohénégamook pose un geste concret visant à rendre l’art accessible à tous et contribue au développement du tourisme culturel local et régional.