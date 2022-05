Le Tremplin de Dégelis : Un retour en présentiel réussi

C’est du 16 au 21 mai que s’est déroulée la 22e édition du festival le Tremplin de Dégelis. Ce sont 30 artistes de la relève, en plus de nombreux artistes invités, qui ont offert des spectacles attendus avec fébrilité, autant par les participants eux-mêmes que par les spectateurs.

Après l’annulation complète en 2020 et une édition diffusée sur le Web seulement en 2021, l’organisation est bien fière des près de 4000 spectateurs qui ont assisté aux spectacles-concours ainsi qu’aux diverses activités gratuites présentées à plusieurs endroits au Témiscouata.

Une région qui vibre au rythme des talents

Bien que le nombre de spectateurs ait connu une baisse par rapport aux événements prépandémie, le plaisir était au rendez-vous. C’est toute la région qui a vibré au rythme des talents de la relève en chanson et en humour, car en plus des spectacles-concours, des vitrines musicales dans des écoles du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs ont eu lieu. Également, dans plusieurs municipalités du Témiscouata, des midi chantants, des 5 à 7 et des spectacles dans des résidences pour personnes âgées ont été offerts.

Après deux années d’absence qui ont engendré des pertes de revenus et des coûts supplémentaires, le président du Tremplin, Christian Ouellet, reste confiant pour l’avenir. «Malgré les deux dernières années remplies de défis, nos partenaires étaient au rendez-vous et ils sont essentiels à la tenue d’un événement comme celui du Tremplin. C’est l’occasion de le souligner et de les remercier», indique-t-il.

De nombreux lauréats et de nombreux prix

Plus de 50 000 $ en prix et bourses ont été remis lors du concours et tous les gagnants ont été annoncés sur la page Facebook du Tremplin ainsi que sur le site Web. Soulignons ici les premières places de chacune des catégories ainsi que les prix «Coups de cœur Hydro-Québec» décernés par le public.

• Lauréat Auteur-compositeur-interprète : David Jankowski de Montréal

• Lauréate Interprète 18 ans et plus : Laïla Lessard de Montréal

• Lauréat Interprète 13-17 ans : Olivier Ouellet de Lac Baker

• Lauréat Humour : Guillaume Boldock de Montréal

• Coup de cœur du mercredi : Karina Beaudet de Mascouche (Interprète 18 ans et plus)

• Coup de cœur du jeudi : Steve Biko de Québec (Humour)

• Coup de cœur du vendredi : Jade Mathieu de Longueuil (Interprète 13 à 17 ans)

Pour connaître tous les récipiendaires des prix de la 22e édition du Tremplin de Dégelis, rendez-vous sur le site Internet à: www.festivalletremplin.com/prix-et-bourses.