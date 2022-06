Un spectacle pour souligner la Journée Maillon du Témiscouata

La journée du 1er juin est également la Journée Maillon, un moment festif pour faire la promotion du projet et du répertoire Maillon et ainsi souligner l’apport des porteurs de cette démarche auprès de la communauté depuis maintenant sept ans.

Les partenaires sont invités à afficher du jaune dans leur environnement ou leur habillement. L’organisation offre à la population un moment pour se divertir par le lancement d’un spectacle web qui sera disponible toute la saison estivale.

Un spectacle enlevant présenté par Rockin’ Blues (Stéphane Michaud et Dany Provencher) est disponible, dès maintenant, pour écoute libre via un lieu Youtube sur la page Facebook Maillon Témiscouata (https://youtu.be/2C_dlghbP80). Ce moment est symbolique pour tous les partenaires puisqu’il met de l’avant la résilience dont la population a fait preuve depuis les deux dernières années.

La démarche Maillon, inspirée de celle existant au Nouveau-Brunswick depuis plus de 20 ans, a été lancée dans notre MRC en 2015. Elle vise à rejoindre les personnes qui ont besoin d’informations, qui vivent des périodes difficiles et qui ne savent pas où s’adresser. Les citoyens et les organisations sont invités à visiter le www.maillontemiscouata.com ou le www.facebook.com/maillontemiscouata afin de connaître la démarche Maillon et les services d’aide accessibles aux Témiscouatains.