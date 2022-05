L’Été Show Rock célèbre son 20e anniversaire à Rivière-du-Loup

Après deux ans d'absence, l’Été Show Rock reviendra en 2022, les 29 et 30 juillet prochains afin de souligner son 20e anniversaire. L’événement fera un retour aux sources cette année, puisqu’il sera présenté au Carré Dubé de Rivière-du-Loup. Trois spectacles musicaux seront présentés de 19 h 30 à minuit à chaque soir.

Le spectacle du vendredi 29 juillet débutera avec une prestation d’un groupe de musiciens de la région, RDL Rock, avec des succès rock des années 1970 à 1990. Ensuite, le groupe Monsters of Rock montera sur la scène pour faire revivre le meilleur du hard rock métal des années 1980, dont des succès de Metallica, Dio, Judas Priest et bien d’autres. La soirée se terminera avec le groupe hommage à Mötley Crüe, Theater of Pain.

Le 30 juillet, le spectacle débutera avec le groupe Zone point zéro huit, composé de musiciens locaux chevronnés qui interpréteront un répertoire mélangeant les succès québécois et internationaux. Le groupe I Love Rock and Roll amènera ensuite les spectateurs dans le monde du rock féminin. Le quatuor Holy Sabbath conclura l’Été Show Rock, avec la musique des répertoires de Black Sabbath et d’Ozzy Osbourne. Les organisateurs indiquent que l’événement en mettra encore une fois plein les oreilles aux spectateurs.