Avant-première du film «Arsenault & fils» de Rafaël Ouellet à Dégelis

La Ville de Dégelis accueillera en avant-première la projection du cinquième film du réalisateur Rafaël Ouellet, «Arsenault & fils» le 3 juin à 19 h, soit deux semaines avant sa sortie officielle en salle le 17 juin.

Cette diffusion aura lieu à guichets fermés puisque les 150 figurants ayant participé aux tournages ont été invités. «Nous sommes super contents d’avoir pu obtenir une avant-première. C’est certains que les gens du milieu qui ont participé au projet seront privilégiés», explique l’agente de loisirs et de culture à la Ville de Dégelis, Isabelle Pelletier.

«Arsenault & fils», dont plusieurs scènes ont été tournées à Dégelis, compte une distribution d’acteurs de renom tels que Karine Vanasse, Guillaume Cyr, Luc Picard, Micheline Lanctôt, Julien Poulin et Pierre-Paul Alain. Après la représentation, le cinéaste Rafaël Ouellet participera à une période de questions. L’identité des acteurs qui seront présents pour cet événement n’a pas encore été confirmée.

En entrevue en avril avec Info Dimanche, le cinéaste Rafaël Ouellet avait confié qu’il était «normal de regarder ça ensemble avant tout le monde.» Il est aussi reconnaissant du soutien de toute la communauté pour son projet.

La trame narrative de ce long métrage est inspirée par le Témiscouata, la ville frontalière de Dégelis ainsi que les histoires de chasse de la région. «Arsenault & fils», c’est le nom d’un garage qui sert à cacher des activités familiales plus lucratives et surtout illicites, le braconnage, et ce depuis plusieurs générations.

Par la suite, le film de Rafaël Ouellet sera diffusé au Cinéma de Dégelis du 17 au 30 juin et ces projections seront ouvertes à toute la population.