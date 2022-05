«J’ai besoin de magnifique», la nouvelle création du trio Luce Bélanger

La pianiste, compositrice et chanteuse Luce Bélanger, originaire de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et son trio lanceront le 27 mai leur deuxième album intitulé «J’ai besoin de magnifique». Ces huit nouvelles pièces mettent en valeur les textes en français de paroliers d’ici, dont un écrit par sa sœur, la comédienne Marie-Ève Bélanger.

Cette dernière a développé sa plume au cours des dernières années, permettant ainsi à leurs deux univers de se rencontrer, le temps d’une chanson. «L’idée principale qui a tout démarré, c’est de faire un album plus axé sur les textes. Je me suis rendue compte à quel point travailler avec d’autres auteurs c’est un processus fertile et plus fluide pour moi», explique Luce Bélanger.

Après une résidence de création en 2019 à Montréal, puis une pause forcée par la pandémie, Luce Bélanger s’est replongée dans son matériel musical en 2021. Ainsi, les textes de Geneviève Beaudet, Stanley Péan, Marie-Ève Bélanger, David Portelance, Julien Gagné et Marie-Andrée Lemieux sont mis en lumière par la musique du trio, inspirée par leurs regards différents sur le monde. Dans cet album, il est ainsi question de désillusion, d’abus, mais aussi d’inspiration et de beauté.

Les influences musicales classiques et jazz laissent place à l’improvisation et ouvrent la porte à plus de liberté. «Les chansons ont des sections instrumentales, c’est une façon de dialoguer et de créer des ambiances. Nous avons aussi des moments d’improvisation commune», ajoute Luce Bélanger. Cette dernière a fait le pari de sortir de la structure convenue des couplets et des refrains et d’utiliser la musique pour supporter les textes. Quand les paroles arrêtent, ce sont les musiciens qui prennent le relais.

Pour ce deuxième album du trio qui succède à «Géranuim», sorti en 2016, Luce Bélanger s’est entourée du contrebassiste Nicolas Bédard et du batteur Mark Nelson. L’album «J’ai besoin de magnifique» sera disponible pour achat sur le site internet de l’artiste www.lucebelanger.com et sur iTunes, et pour écoute sur toutes les plateformes numériques web dès le 27 mai.

L’artiste de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup n’écarte pas la possibilité de remonter sur scène au cours des prochains mois, mais pour le moment elle se consacre à son nouveau rôle de maman d’un petit bébé de trois mois.