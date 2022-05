Un nouveau conseil d’administration pour le Club photo Kamloup

Le 11 mai dernier, lors de son assemblée générale, les membres du Club photo Kamloup ont procédé à l’élection de leur conseil d’administration. Les membres pour l’année 2022-2023 sont Guy Boudreau (président), Marie Dallaire (vice-présidente), Raynald Leblanc (trésorier), Sonia Dionne (secrétaire) et Valérie Thériault-Deschênes (administratrice).

Le Club photo Kamloup a été créé en août 2018 et regroupe des passionnés de tous les niveaux en photographie. Il a pour but de promouvoir la photographie sur le territoire des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup et d’offrir à ses membres des conférences, des formations, des activités pratiques, des sorties extérieures et des défis photographiques comme des rallyes photos, la possibilité de participer à une exposition annuelle et au concours de la Société de promotion de la photographie du Québec.

Pour intégrer le club, il faut consulter la page Facebook du club ou communiquer par courriel à l’adresse suivante : [email protected]