Place aux Jeudis Shows cet été à Rivière-du-Loup

Les spectacles estivaux reprendront cet été au théâtre de la Goélette de Rivière-du-Loup, les jeudis soirs à 20 h du 7 juillet au 25 aout. Auparavant nommés les Mercredis Shows, Rivière-du-Loup en spectacles a lancé le 11 mai sa nouvelle programmation des Jeudis Shows, en collaboration avec le Réseau d’organisateurs de spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ). La programmation louperivoise pourra compter sur la présence de Marie-Élaine Thibert à la fin du mois d’aout.

Cette série de spectacles festifs débutera le 7 juillet avec la chanteuse et musicienne de blues de Montréal Angel Forrest, qui rappellera les bonnes années du festival de blues de Rivière-du-Loup.

La semaine suivante, le 14 juillet, l’auteur-compositeur-interprète de musique folk Étienne Coppée montera sur la scène. Le 21 juillet, l’artiste Shauit offrira sa musique métissée de folk et de reggae qui mélange également l’innu et le français. Pour le dernier spectacle du mois de juillet, le public aura droit à une prestation hip hop de KLNO, qui est aussi membre du groupe Alaclair Ensemble.

La musique rock sera à l’honneur le 4 aout, avec Poulin, une artiste explosive du Saguenay. En jazz, le quintette de Benjamin Deschamps, saxophoniste et compositeur reconnu sur la scène canadienne, sera de passage à Rivière-du-Loup le 11 aout. Les Jeudis shows se termineront le 25 aout avec nulle autre que Marie-Élaine Thibert, qui présentera les chansons de son nouvel album à paraître ainsi que ses plus grands succès. «C’est un cadeau à la population. Je pense que nos habitués au Centre culturel vont apprécier beaucoup», explique le directeur de Rivière-du-Loup en spectacles, Frédéric Roussel.

Les prestations auront lieu au théâtre de la Goélette, un amphithéâtre extérieur de 300 places situé sur la rue du Rocher, à quelques pas de la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. Elles seront déplacées à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup en cas de mauvais temps.

Les spectacles seront offerts à contribution volontaire, une formule qui avait fait ses preuves l’année dernière. «Je pense que c’est dans l’air du temps avec tout ce qu’on a vécu au cours des deux dernières années […] C’est un cadeau qu’on veut faire à la population et l’inciter à venir faire des découvertes. On veut avoir la Goélette pleine pour les sept représentations et rendre cela accessible à tout le monde», ajoute Frédéric Roussel. Ce dernier souhaitait organiser une programmation de sept spectacles complètement différents pour plaire au plus d’amateurs musicaux possible.

Cette année, le ROSEQ a choisi l’auteur-compositeur-interprète Damien Robitaille comme porte-parole estival. Ce dernier a fait entrer la musique dans bien des chaumières lors de la pandémie avec ses nombreuses vidéos de reprises musicales. «Ça m’a pris deux secondes avant d’accepter. Ça fait deux étés de suite que je n’ai pas de spectacles. Il n’y a pas de meilleure façon de reprendre la tournée que de le faire avec le ROSEQ. Je pars en formule solo, mais la vanne sera bien remplie. Je fais l’homme-orchestre avec plein de petits instruments […] On se sent libre quand on fait le ROSEQ», a-t-il commenté.

Damien Robitaille ne fera toutefois pas partie de la programmation de Rivière-du-Loup en spectacles, mais il montera sur la scène du Centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis le jeudi 28 juillet à 20 h dans le cadre de cette tournée. Il choisira ses chansons coups de cœur parmi les 300 qu’il a apprises lors de la pandémie, en plus d’interpréter certaines de ses compositions. Cette année, la programmation du ROSEQ compte 25 diffuseurs qui présenteront 241 spectacles mettant en vedette une quarantaine d’artistes.

Il est possible de réserver des billets dès maintenant au Centre culturel Berger de Rivière-du-loup ou au www.rdlenspectacles.com. Pour en savoir plus sur la programmation du ROSEQ : www.roseq.qc.ca