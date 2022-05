L’École secondaire de Rivière-du-Loup présente la comédie musicale «Mamma Mia!»

Le 10 mai, la coordonnatrice du programme Arts-Études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, Julie Gamache, a annoncé que la comédie musicale à renommée internationale «Mamma Mia!» serait présentée les 1er et 2 juin à 19 h 30 au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Environ 130 élèves des profils art dramatique, musique, danse et chant fouleront la scène après trois ans d’attente.

Pour les élèves de troisième secondaire, ce sera leur premier spectacle, mentionne Mme Gamache. La pandémie a causé l’annulation de leur dernière prestation «Footloose» qui devait être présentée devant public en 2020. La dernière fois que les élèves-artistes sont montés sur scène, c’est en 2019 avec le spectacle «Annie».

Les professeurs, tout comme les élèves, se réjouissent de pouvoir enfin présenter le fruit de leur travail sur scène. Le directeur de l’école secondaire, Benjamin Paradis, estime que les élèves-artistes ont travaillé fort durant les dernières années et qu’ils méritent de pouvoir montrer leurs efforts à des spectateurs.

Julie Gamache, qui est aussi enseignante en art dramatique et metteure en scène de la comédie musicale, voulait monter un spectacle festif, coloré, rassembleur et dynamique. «Je ne pense pas que les spectateurs vont pouvoir rester immobiles, ça va taper du pied, ça va taper des mains, ça va chanter, ça va se lever et ça va danser», s’exclame-t-elle.

Toute l’équipe et les élèves travaillent sur la comédie depuis le mois de novembre. «La beauté d’un programme comme Arts-Études c’est que nos danseurs, nos chanteurs, nos comédiens sont des artistes qui sont polyvalents. Ils dansent, ils chantent, ils interprètent un personnage. C’est ce qui relève le niveau de difficulté», confie Mme Gamache.

Elle soutient aussi que le programme ne forme pas que des artistes, mais des humains à part entière. Arts-Études amène les jeunes à gérer leurs émotions, à se faire confiance, à s’estimer, à se présenter sur une scène en toute vulnérabilité et à apprendre à commencer un projet, puis le mener à terme. «Tu n’apprends pas ça dans les autres cours», assure Julie Gamache.

Le programme participe actuellement à une étude avec l’Université de Sherbrooke par rapport à la motivation et l’adaptation des élèves qui font partie d’un programme artistique. La coordonnatrice est convaincue que les résultats qui ressortiront de la recherche seront positifs et montreront l’impact de l’art sur les jeunes.

Anabel Boucher, élève de cinquième secondaire en Arts-Études au profil danse confie qu’elle n’est pas la même personne depuis son entrée dans le programme. Elle estime qu’elle va partir avec un beau bagage pour le cégep.

Pour les personnes intéressées à voir le spectacle «Mamma Mia!», les billets seront en vente à l’École secondaire de Rivière-du-Loup de 16 h à 18 h à la place Hélène Dubé les 11 et 12 mai prochains. Les gens qui souhaiteraient se procurer un billet après ces dates peuvent communiquer avec Julie Gamache au (418) 862-8203, poste 2689.

En attendant la comédie musicale, il est possible d’assister à la grande première du profil art dramatique. Les élèves de cette discipline présenteront la pièce de théâtre «Job Story» de l’auteur Jimmy Doucet le 18 mai à 19 h à la place Hélène-Dubé de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.