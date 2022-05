Rappel concernant les candidatures pour le prix Andrée et Richard Lévesque

La Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, en collaboration avec Culture Bas-Saint-Laurent, désire rappeler à la population que le deuxième appel de candidatures pour le prix Andrée et Richard Levesque se terminera le 13 mai prochain.

Ce prix sera décerné à un artiste ou à un chercheur ou à une chercheuse ayant réalisé une œuvre mettant en lumière des caractères distinctifs du territoire regroupant les MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques (KRTB). Cette reconnaissance vise à encourager la création artistique et littéraire, la transmission de la culture, du patrimoine et de l’histoire par les œuvres et la recherche; elle veut aussi contribuer à l’importance et au rayonnement de ces œuvres.

Distribué tous les deux ans, le prix Andrée et Richard Lévesque est assorti d’un montant de 5 000 $ et s’adresse à des artistes, créateurs, créatrices, chercheurs et chercheuses professionnels ou en voie de professionnalisation. Un appui d’encouragement de 500 $ sera aussi octroyé aux deux finalistes.

Les œuvres ou publications retenues devront s’inscrire dans au moins un des domaines suivants: arts du cirque, arts numériques, arts visuels, arts multidisciplinaires, chanson, cinéma, vidéo, danse, littérature, roman, poésie, conte, bande dessinée, métiers d'arts, musique, théâtre, histoire, sociologie, ethnologie, géographie, patrimoine, architecture.

Les candidats ne sont pas tenus de résider au KRTB. Les dossiers peuvent être déposés par les candidats ou par une tiers. Par ailleurs, il faut prendre note que les œuvres admises au présent concours devront avoir été publiées, et/ou rendues publiques, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

POUR PARTICIPER

Les personnes désirant participer ont jusqu’au 13 mai 2022 pour faire parvenir leur dossier via un formulaire web. Toutes les informations nécessaires au dépôt d’une candidature sont disponibles sur le site Internet de Culture Bas- Saint-Laurent à l’adresse internet suivante : https://bit.ly/3ORdzj6.

Pour obtenir de l’information complémentaire, il est possible de communiquer avec Culture Bas-Saint- Laurent à l’adresse suivante : [email protected]

Les résultats du concours seront rendus publics à l’automne 2022.