Le Party d'Éric Lapointe s'arrêtera dans la région

Le Centre Bombardier de La Pocatière recevra de la grande visite le vendredi 3 juin en soirée. Présenté par GP l’achète, Éric Lapointe s'amène pour y présenter son spectacle « Délivrance » et y chanter ses meilleurs succès.

Premier événement festif et d'envergure présenté au Centre Bombardier depuis plusieurs années, ce spectacle mettra aussi en vedette, en première partie, AlcoholicA, l’ultime hommage à Metallica, sur la scène CHOX-FM. Le chansonnier Marc Thériault ouvrira la soirée lors d’un tail gate musical dès 18h30. L’équipe de Grand-Portage Auto, via sa campagne GP l’achète, présente cet événement majeur.

présente



Plus de 2 500 personnes sont attendues pour cette soirée 100% rock. Le coût du billet admission général a été fixé à 30 dollars plus taxes et frais. Les billets sont dès aujourd'hui disponibles sur la plateforme d'achat en ligne lepointdevente.com via ce lien : https://lepointdevente.com/billets/etc220603001

Des billets avec transport aller-retour en autocar via les navettes FM 107 au départ de Rivière-du-Loup sont aussi disponibles. Les départs s’effectueront dès 18 h.