Le Festival du Bootlegger accueille Dan Bigras et des légendes du rock québécois

Lors d’un 5 à 7 à la Grand’Messe de Rivière-Bleue, le comité organisateur du Festival du Bootlegger a procédé au lancement de la programmation de la 13e édition, qui se tiendra du 29 au 31 juillet.

Encore cette année, le spectacle du vendredi soir risque de faire des flammèches. En plus du traditionnel feu d’artifice, trois grandes légendes du rock québécois fouleront la scène du festival soit : Dan Bigras, Breen LeBoeuf, et Marjo. La jeune sensation de la scène musicale québécoise Émile Bilodeau fait également partie de la programmation.

Plusieurs activités seront de retour. C’est le cas du tournoi de washers, du tournoi de balle et d’un marché public animé sur la rue des Pins Est, dans une atmosphère cette fois des années 1920 : diseuse de bonne aventure, atelier de comédie musicale, présence de microdistilleries et animation historique autour de la fabrication d’alcool de contrebande, comme ça se faisait dans le temps des bootleggers.

Le samedi soir, un souper méchoui agrémenté de la musique du chansonnier Sébastien Caron et d’artistes amateurs invités attendent les festivaliers. «Bref, tous les ingrédients seront là pour un weekend de retrouvailles et de nostalgie : talents locaux, trampoline géant, jeux d’eau, bonne bouffe, cocktails, une messe gospel, et randonnée animée et plus encore», explique Sébastien Ouellet, membre du comité organisateur. Il espère comme l’an passé, la collaboration de Dame nature.

Les billets et forfaits sont disponibles en ligne sur lepointdevente.com. Plus de détails seront disponibles sur la page Facebook du festival, ainsi que sur le site festivalbootlegger.com. Le Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue existe depuis 2009 et est rendu possible grâce au soutien financier de Tourisme Québec et de Tourisme Bas-Saint-Laurent.