Le Tremplin de Dégelis fera vibrer le Témiscouata au rythme des talents

Le Tremplin de Dégelis a dévoilé le 20 avril l’identité de la trentaine de chanteurs et d’humoristes qui monteront sur les planches de la Place Desjardins pour la 22e présentation de ce concours qui aura lieu du 16 au 21 mai.

En 2022, l’événement s’est offert un nouveau décollage et bénéficiera d’une salle remplie à pleine capacité. Le tout sera également diffusée sur le web. Au total, l’organisation a reçu cette année 128 inscriptions, soit 25 de plus qu’en 2020.

«Pour nous, c’est un travail exceptionnel qui s’est réalisé parce qu’il y a beaucoup d’organisations similaires à la nôtre qui ont dû prolonger ou reporter leur événement ou leur période d’inscriptions», a indiqué le président du Tremplin de Dégelis, Christian Ouellet, lors du lancement de la 22e édition. Plus de 40 candidatures ont été envoyées au Tremplin dans les catégories auteur-compositeur-interprète et humoriste, un record.

Sur la trentaine de participants, trois artistes proviennent de la région du Bas-Saint-Laurent (Rimouski-Neigette et La Mitis), six sont du Nouveau-Brunswick, un de l’Ontario, trois de la région de Québec et 17 de la région métropolitaine de Montréal. Les artistes du Bas-Saint-Laurent sont Myriam Deroy de Rimouski, Adèle Lambrey de Souza de Rimouski et William Arsenault de La Rédemption.

L’animation a été confiée cette année à Jean-François Baril et l’artiste Simon Morin fera des prestations lors des spectacles, sous la direction artistique de Sylvie Desgroseillers. Le mercredi 18 mai à 19 h 30 aura lieu le spectacle des 12 artistes des catégories Auteur-compositeur-interprète et Interprète 18 ans et plus. Le jeudi 19 mai à 19 h 30, ce sera au tour de huit artistes de la relève en humour de monter sur la scène. Finalement, les jeunes artistes des catégories Interprète 13-17 ans et Trampoline se produiront en spectacle le vendredi 20 mai à 19 h 30. Environ 50 000 $ seront remis en prix et en bourses et 100 heures de formations seront offertes aux participants.

D’autres évènements connexes sont prévus dans la MRC de Témiscouata, dont des pique-niques chantants, à la Chapelle Pied-du-Lac de Rivière-Bleue le 17 mai avec Marjolaine Morasse et Fred Labrie, au centre-ville du quartier Cabano de Témiscouata-sur-le-Lac le 18 mai avec Élie Dupuis, au Beaulieu culturel de Témiscouata-sur-le-Lac le 19 mai avec Marjolaine Morasse et Fred Labrie et le dernier le 20 mai à la bibliothèque municipale de Dégelis avec Yvon Lévesque. Le public est invité à participer aux rendez-vous d’après spectacle à l’Hôtel 1212 de Dégelis. Des activités gratuites auront aussi lieu dans les écoles de la région, ainsi que dans trois résidences de personnes âgées.

En mai 2021, le Tremplin avait réussi à présenter une 21e édition de son concours, alors que la région était en zone orange, selon les critères de la santé publique. «Ça veut dire zéro spectateur. Ç’a été très difficile, mais on a quand même relevé le défi. Plus de 4 000 personnes ont vu le Tremplin en webdiffusion. Vous comprendrez que ça n’a rien à voir avec l’esprit de famille festif qu’est le Tremplin, mais c’était une manière de survivre. Je dis souvent avec humour : on a fait le Tremplin avec un bras cassé», a expliqué Christian Ouellet.

La liste complète des participants de ce 22e Tremplin de Dégelis est disponible au festivalletremplin.com/participants-2022/

Véritable «incubateur de talents», l’événement a propulsé plusieurs artistes sur la scène culturelle québécoise dont Sam Breton, Klô Pelgag, Maxime Landry, André Sauvé et Ève Côté. En nouveauté cette année, le concours le Tremplin dans ta cour est organisé avec la collaboration de la Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata. Du 1er au 10 mai, les citoyens du Témiscouata pourront courir la chance de remporter un spectacle privé d’anciens participants au Tremplin dans leur cour lors d’une formule 5 à 7 le 20 mai. Tous les détails seront disponibles prochainement sur les réseaux sociaux du Tremplin et de la Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata.