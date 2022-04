Ateliers musicaux dans les résidences privées pour ainés du Témiscouata

L’École de musique du Témiscouata se joint à la MRC de Témiscouata pour offrir des ateliers musicaux aux résidents de résidences privées pour ainés du Témiscouata.

Les bienfaits de la musique sont nombreux et c’est particulièrement vrai pour nos ainés. La musique a un puissant pouvoir sur les fonctions cognitives du cerveau et sur la mémoire, fait rejaillir des souvenirs et provoque de belles émotions. Elle permet d’évacuer du stress ou des idées noires, de prendre confiance en soi et surtout d’avoir une activité sociale très enrichissante.

À la suite des deux dernières années dont les effets de l’isolement se font encore sentir chez la population générale, mais surtout chez les ainés, ces ateliers promettent d’apporter un vent de fraicheur bien mérité.

C’est donc dans cette perspective que les enseignants de l’École de musique du Témiscouata iront à la rencontre des résidents des résidences privées pour ainés du Témiscouata pour offrir des activités de chant, de jeux rythmiques, de création musicale et surtout, de partage humain.

L’École de musique du Témiscouata est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le développement musical au Témiscouata depuis 1998.