Le Panorama historique de la dramaturgie québécoise à Rivière-du-Loup

Traverser 75 ans d’histoire de la dramaturgie québécoise avec un spécialiste du théâtre et deux interprètes, c’est ce que propose «Les Voyagements – Théâtre de création» en tournée. Cet événement théâtral gratuit sera présenté par Rivière-du-Loup en spectacles le lundi 11 avril à 20 h dans l’Espace des Grands Rendez-vous Berger du Centre culturel Berger.

L’événement se déroulera sous la forme d’une conférence et elle sera suivie d’un échange avec le public. Pour redonner vie à des dizaines de personnages marquants de notre imaginaire collectif, le conférencier Alexandre Cadieux est accompagné de deux interprètes, Marie-Ève Pelletier et Sébastien Rajotte, pour livrer des extraits de textes de théâtre québécois.

Cette soirée sera guidée par un homme d’expérience ayant un fort bagage théâtral. Alexandre Cadieux enseigne l’histoire, la théorie du théâtre et la critique dramatique à l’École supérieure de théâtre de l’UQÀM ainsi qu’au département de théâtre de l’Université d’Ottawa. Il fut critique et chroniqueur au quotidien Le Devoir de 2006 à 2017. Ancien membre de la rédaction de la revue Jeu, il y a signé de nombreux articles en plus d’y diriger deux dossiers thématiques. Depuis une quinzaine d’années, il collabore activement avec le Théâtre de la Ligue nationale d’improvisation, d’abord à titre d’arbitre en chef et aujourd’hui en tant que conseiller dramaturgique.