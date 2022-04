Retour du spectacle de variétés du Collège Notre-Dame au Centre culturel Berger

Le traditionnel spectacle de variétés des élèves du Collège Notre-Dame sera de retour devant public le 15 avril à 19 h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup, une première depuis février 2020. La production mettra en vedette les élèves des options artistiques du Collège en danse, musique et humour.

Sous le thème «Réunis en toute simplicité», l’événement effectue un retour sur la scène de la salle Alphonse-Desjardins après avoir été diffusé en mode virtuel l’an dernier en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.

Cette année, l’artiste invité sera Léo Giroux, jeune interprète lévisien âgé de 16 ans, qui a été le «coup de cœur» du Collège au terme du dernier festival Le Tremplin de Dégelis. Il perfectionne son art depuis déjà six ans à travers plusieurs formations et concours de chant.

Le spectacle annuel de variétés du Collège Notre-Dame a été créé en 2014 afin d’offrir une tribune privilégiée aux élèves inscrits aux options artistiques de l’établissement. Il leur permet de se produire sur scène dans un environnement professionnel, d’exprimer leur créativité, d’éprouver leur talent devant public et d'acquérir une expérience significative.

Les billets sont déjà disponibles à la réception du Collège et auprès des élèves des options artistiques du Collège Notre-Dame. Ils seront aussi en vente au Centre culturel Berger le soir de la représentation. On peut obtenir plus de renseignements en appelant au 418 862-8257.Les profits générés par ce spectacle permettent de financer le développement des options artistiques du Collège Notre-Dame.