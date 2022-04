Auditions pour l'Acadie des terres et forêts en fête 2022 «Le Témiscouata»

Les jeunes artistes du Témiscouata et du Bas-Saint-Laurent profiteront d'une vitrine exceptionnelle pour s'illustrer alors que des auditions se tiendront au BeauLieu Culturel du Témiscouata les 23 et 24 avril prochain afin de dénicher les talents locaux qui feront partie de la distribution 2022 de la nouvelle production du spectacle l'Acadie des terres et forêts en fête: «Le Témiscouata».

Rappelons que ce spectacle visant à faire connaitre l'histoire du Témiscouata et le territoire de l'Acadie des terres et forêts sera présenté du 13 au 31 juillet prochain.

Le président du comité organisateur de l'évènement, Gilles Caron, souhaite que le spectacle puisse faire connaitre le Témiscouata bien au-delà de ses frontières. Les jeunes artistes qui y participeront se joindront à des artistes professionnels et feront revivre les personnages, évènements et légendes reflétant l'histoire de la région depuis 400 ans.

De 15 à 21 représentations présentées sur 5 jours (mercredi au dimanche) et s'échelonnant sur trois semaines sont prévues. L'initiateur du projet au sein du comité, Étienne Deschênes, précise que la production est à la recherche d'une dizaine de jeunes artistes âgés entre 8 et 25 ans qui possèdent un talent en chant, danse, théâtre ou musique. M. Deschênes mentionne aussi que les jeunes ayant des talents multiples, par exemple le chant et danse ou chant et théâtre, pourront être avantagés.

Les candidats sélectionnés vivront une aventure artistique inestimable en démontrant leur savoir-faire sur la scène du BeauLieu Culturel aux nombreux visiteurs l'été prochain. L'effervescence que produira ce nouveau spectacle permanent aura des retombées économiques importantes, non seulement au Témiscouata, mais dans tout le Bas-Saint-Laurent ainsi qu'au Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick.

Afin de participer aux auditions, les personnes intéressées doivent envoyer leurs coordonnées ainsi qu'une vidéo d’un ou deux numéros artistiques à l'adresse courriel suivante: [email protected] d'ici le 18 avril prochain. Les candidats sélectionnés seront convoqués au BeauLieu Culturel les samedi et dimanche 23 et 24 avril pour une audition en présentiel.

«Je souhaite que le plus grand nombre possible de jeunes artistes assiste aux auditions, car même s'ils ne sont pas sélectionnés cette année, cela leur donnera une expérience pour une prochaine édition», mentionne M. Deschênes. De son côté, Gilles Caron rappelle que l'évènement aspire à bâtir un legs substantiel de l'histoire du Témiscouata à travers celle de l'Acadie des terres et forêts, tout en devenant une école de formation pour la relève artistique de demain.